حبس متهم بالاتجار بمخدر الهيدرو في شمال سيناء 4 أيام

قررت النيابة العامة حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة في شمال سيناء، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية

حيازة 5 كيلوجرام لمخدر الهيدرو

وأوضحت التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، وقام بمزاولة نشاطا إجراميا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة، لتحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.

وكشفت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته كمية من مخدر الهيدرو، وزنت 5 كيلوجرامات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، قدرت القيمة المالية للمضبوطات بـ150 ألف جنيه.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني المتوقع على المتهم بالاتجار بمخدر الهيدرو، يقول المحامي أحمد علي، إن المتهم يواجه عقوبة رادعة أمام القانون تصل للإعدام، وفقا لنص المادة رقم 34 التي تنص على: «عقوبة كل مَن يروِّج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بالسجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه».

وأضاف أن العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.