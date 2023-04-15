توزيع 1000 وجبة إفطار في قرى بئر العبد بشمال سيناء

وزع القائمون على مطبخ الخير بمدينة بئر العبد ما يقرب من 1000 وجبة إفطار على الصائمين من المحتاجين وأصحاب العوز والأرامل واليتامى والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة ، في ما يقرب من 12 تجمعا وقرية تابعة لمدينة بئر العبد بشمال سيناء

قال أحمد مقبل أحد المشاركين في المبادرة لـ«الوطن» إن العدد وصل إلى 1000 وجبة، وتزيد يوما بعد يوم، والمستهدف أن تصل الى 1500 وجبة على آخر يوم في الشهر الكريم، ويتم توزيعها على المحتاجين من أهالي القرى والتجمعات بنطاق المدينة

مطبخ الخير بدأ بـ400 وجبة أول رمضان

وأضاف محمد الأخرسي أحد أبناء القبائل المشاركة في المبادرة أن الوجبات بدأت بقرابة 400 وجبة يوميا في بداية رمضان، ولكن بعد أن أخذت المبادرة في النجاح، وتمكنت من الوصول الى غالبية المستحقين، تم دعمها من الجمعيات ومؤسسات الدولة ورجال الأعمال ورعاية التضامن الاجتماعي، ليصل العدد إلى 1000 وجبة في أيام الشهر الفضيل الأخيرة.

وقالت أم حسام إحدى المشاركات في المبادرة إن الوجبات تتنوع ما بين قطعة لحم، أو قطعة دجاج، أو أسماك، شاملة الخضار والأرز، والخبز، والفاكهة، المتنوعة، إما موز أو برتقال أو تفاح، وجميعها أصناف فاخرة، حتى لا يشعر المحتاج أنه دون المستوى.

المبادرة تساعد على إدخال البهجة والسرور

وقال علي غيط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لـ«الوطن» إن فكرة مطبخ الخير، نقلت عن المحافظات الأخرى، وهي من الأشياء التي تدخل البهجة والسرور على المحتاجين من الأهالي، ويتم دعمها من المؤسسات الخيرية والجمعيات ورجال الأعمال

وأضاف غيط أنه يتم مراقبتها عن طريق الموظفين التابعين للتضامن الاجتماعي، وكتابة تقرير بالعمل اليوم وأماكن التوزيع، وأنواع وأصناف الوجبات الصحية السليمة.