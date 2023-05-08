حبس مسجل خطر بتهمة حيازة 3 كيلو من مخدر الهيدرو في الغربية

قررت النيابة العامة حبس مسجل خطر بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة تزن 3 كيلو من «الهيدرو» في الغربية، وطالبت بإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي، لتحليلها وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

ضبط مسجل خطر في الغربية

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط سائق له معلومات جنائية بالغربية، خلال استقلاله سيارة «ميكروباص» لإحدى شركات الرحلات وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو تزن 3 كيلو، مـبلغ مالي، بالإضافة إلى هاتفي محمول واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

أما عن العقوبة القانونية، أوضح محمود عبدالله المحامي خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا جرى تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.