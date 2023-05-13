بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس وجنازة الأنبا كيرلس وليم

ترأس ظهر اليوم الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداس وجناز مثلث الرحمات، نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك.

جنازة الأنبا كيرلس وليم

أقيمت الصلوات بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط، بمشاركة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، والسفير البابوي بمصر، وأصحاب النيافة، والآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية، وبعض من مطارنة الكنائس الكاثوليكية الأخرى.

شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وجمع كبير من المؤمنين من أماكن عدة، بالإضافة إلى الشخصيات الكنسية الأخرى.

الأنبا إبراهيم إسحق: حياة الأنبا كيرلس كانت ممتلئة بالحب والعطاء

وفي كلمته، تحدث غبطة أبينا البطريرك حول حياة مثلث الرحمات، نيافة الأنبا كيرلس، الممتلئة بالحب والعطاء، وخدمته للكنيسة، والمجتمع.

وفي الختام، قدم نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك كلمات الشكر والتقدير، باسم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والسينودس البطريركي المقدس، لجميع من حرص على المشاركة وفي مقدمتهم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والشخصيات العامة المشاركة.