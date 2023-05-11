من هو الأنبا الراحل كيرلس وليم؟.. حفيد أول بطريرك لطائفة الأقباط الكاثوليك

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية، صباح اليوم، وفاة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، موضحة أن صلاة الجناز ستقام، يوم السبت الساعة الواحدة ظهرا بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط.

حياة الأنبا كيرلس وليم...حفيد أول بطريرك لطائفة الأقباط الكاثوليك

وفيما يلي نستعرض بعض المعلومات عن الأنبا كيرلس وليم الراحل عن عالمنا، صباح اليوم، وفقًا للكنيسة الكاثوليكية:

- وُلد الأنبا كيرلس في الأول من أكتوبر 1946 بمحافظة أسيوط بإحدى القرى التابعة لمركز صدفا تدعى «الشناينة»، ونشأ الأب المطران في عائلة كهنوتية فكان من ذات الأسرة الاب كميل وليم، المدير السابق لكلية العلوم الدينية بالسكاكيني، والاب كرمي وليم من الاباء الساليزيان، والأب كمال وليم من الآباء الفرنسيسكان، والأخت كارمن وليم من راهبات القديس شارل بروميه «الراهبات الالمانيات»، كما ذكرت الكنيسة الكاثوليكية أنه حفيد أول ببطريرك لطائفة الأقباط الكاثوليك، البطريرك كيرلس مقار.

- قرر المطران الراحل في وقت مبكر من عمره الالتحاق بالإكليريكية الصغرى في طهطا ولم يكن قد تجاوز التاسعة من عمره ثم التحق بالكلية الإكليريكية بالمعادي في 28 سبتمبر 1955، وارتدى الثوب الإكليريكى في أول يونيو 1961 وكان شعاره يومها «حول عيني عن النظر الى الباطل».

- حصل على ليسانس الدراسات اللاهوتية من الجامعة الأوربانية في 1969، وليسانس الفلسفة واللاهوت وتخصص في الدراسات الكتابية من المعهد الباباوي للكتاب المقدس في 1981، ثم حصل على الدكتوراه من الجامعة الجريجورية بروما في 13 مايو 1983.

سيامته الكهنوتية في مسقط رأسه

- في 10 يونيو 1974، تمت سيامته الكهنوتية بيد الأنبا يوحنا نوير، بمسقط راسه في بلدته الشناينة.

- عُين الأنبا كيرلس وليم مدرسًا للكتاب المقدس والطقوس في الكلية الاكليريكية بالمعادي ثم عُين نائبا للرئيس من سنة 1983 الى سنة 1986 ثم رئيسا للإكليريكية من 1986 إلى 1990.

رئيس اللجنة الطقسية لمراجعة الكتب الطقسية

- في 1990 اجتمع السنودس وتم انتخاب الأب كامل وليم أسقفا على اسيوط باسم كيرلس وليم وتمت سيامته الاسقفية وتجليسه مطرانا لأسيوط عن يد الكاردينال الانبا أسطفانوس الثاني في 3 يونيو 1990.

- فى عهد الكاردينال الأنبا اسطفانوس الثاني بطريرك الاقباط الكاثوليك عينه السنودس البطريركي برئاسة اللجنة الطقسية لمراجعة الكتب الطقسية، فقامت اللجنة بمراجعة وإعادة صياغة نص القداس الإلهي عام 1990 ونصوص سري المعمودية والميرون عام 1994 ونصوص طقس الزواج عان 1994 وكتاب صلاة الساعات أو الأجبية سنة 2002.