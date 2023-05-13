أستاذ حديث عبر قناة الناس: زيد بن ثابت كان مترجمًا من طراز فريد.. أتقن 5 لغات

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إن سيدنا زيد بن ثابت أخبر عنه النبي صلي الله عليه وسلم أنه كان أعلم الصحابة بعلم الفرائض أي علم المواريث، مشيرًا إلى أن سيدنا زيد كان ماهرًا في الكثير من الأمور.

نبوي: سيدنا زيد أتقن 5 لغات وكان كاتبًا للوحي

وأضاف «نبوي» خلال تقديمه لبرنامجه المذاع على قناة الناس، أن سيدنا زيد بن ثابت كان مترجمًا من طراز فريد، وكان يتقن نحو 5 لغات، بين فارسية وعبرية وغيرها من اللغات، كما كان من كتاب الوحي، «كان فيه مؤسسة كاملة عاملها النبي لكتبه الوحي، وكانوا أفرادًا معدودين مخصوصين يكتبون بالورقة والقلم ما ينزل به جبريل على النبي، صلي الله عليه وسلم، من القرآن الكريم».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيًا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.