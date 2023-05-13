جومانا مراد: «الأدوار الشعبية قريبة لقلبي.. ومبكررش نفسي»

أكدت الفنانة جومانا مراد، أنها تشارك في فيلم «يوم 13» كضيفة شرف، لكنه دور محوري يدور حول شخصيتها وهي الروح التي تظهر لأبطال الفيلم خلال أحداث العمل، موضحة أنها أحبت أن تكون جزء من تلك التجربة المهمة.

جومانا مراد تكشف حبها للأدوار الشعبية

وتابعت جومانا مراد خلال حوارها في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، والذي يعرض عبر فضائيةcbc، أنها تفضل نوعية الأدوار الشعبية لأنها تكون قريبة من فئة معينة من الجمهور وتستمع بنوعية تلك الشخصيات، قائلة: «وأنا ماشية بالعربية بشوف دي لابسة إيه ودي بتتكلم إزاي، دايما بخلي عندي مخزون وفي كل مرة بعمل شعبي بكون مختلفة ومكررش نفسي».

جومانا مراد تكشف الافلام المقربة لقلبها

وأشارت جومانا مراد إلى أنها تفضل فيلمي الفرح وكبارية ولهما معزة خاصة في قلبها، حيث كانت بدايتها الحقيقة في السينما من خلال فيلم كبارية مع المخرج سامح عبدالعزيز، وهناك أشخاص كثيرون لم يعرفون شخصيتها الحقيقة سوى في النصف الثاني من بقية أحداث العمل.

واختتمت جومانا مراد حديثها، بأنها تتمنى تقديم دور كوميدي لايت مع المخرج سامح عبدالعزيز حيث قدمت معه من قبل مسلسل «خيانة عهد»، ولاقى دورها نجاحا كبيرا وقت عرض المسلسل.