بعد إلغاء الجمارك على استيراده.. كم يبلغ سعر الذهب في الإمارات اليوم؟

استقر سعر الذهب في الإمارات بنهاية تعاملاته اليوم السبت، 13 مايو 2023، ليسجل سعر الأوقية 7 آلاف و386.76 درهمًا، وتحسب أسعار الذهب في الإمارات بالعملة المحلية للبلاد، الدرهم، وكذلك بسعر الدولار الأمريكي، ويتم تحديث سعر الذهب في االدولة الخليجية كل 15 دقيقة وفقاً للسعر المعلن بالبورصات العالمية.

سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت

ويُمكن متابعة تغيرات سعر الذهب في الإمارات وفقًا لمخطط تغير أسعار المعدن الأصفر المرتبط بالسعر العالمي للأوقية؛ ما يساهم في معرفة مسار الذهب وتحديد المستثمر القرار المناسب إما بالشراء أو البيع.

سعر الذهب في الإمارات بالدرهم والدولار

وتهتم البوابة الإلكترونية لجريدة «الوطن» برصد التغيرات بـ سعر الذهب في الإمارات بشكل يومي على موقع «ويكي جيرمن»، سواء بعملة الإمارات الدرهم أو ما يعادلها من سعر عالمي بالدولار، وذلك بدون عمولة وقبل احتساب سعر المصنعية أو الصياغة للتاجر أو المحل.

سعر الذهب في الإمارات عيار 21

استقر سعر الذهب في الإمارات عيار 21 خلال التعاملات المسائية، ليباع بـ 207.8 درهم وهو ما يعادل 56.59 دولار أمريكي، وهي نفس المستويات المعلنة أمس الجمعة تقريباً.

سعر الذهب في الإمارات عيار 24

كذلك حافظ سعر الذهب في الإمارات عيار 24 قيراط الأكثر نقاءاً، على مستويات مستقرة مساء اليوم السبت، ليسجل 237.49 درهم، وهو ما يعادل 64.67 دولار أمريكي، فيما يعد الذهب عيار 24، والشهير بالبندقي في مصر، الأعلى مبيعا بين دول الخليج للمشغولات الذهبية والحُلى.

سعر الذهب في الإمارات عيار 22

كذلك، سجل سعر الذهب في الإمارات عيار 22 قيراط، نحو 217.7 درهم وهو ما يعادل 59.28 دولار أمريكي، وفقاً لآخر التحديثات المُعلنة عن أسعار الذهب بالسوق الخليجي.

سعر الذهب في الإمارات للحُلي

فيما تهتم الوطن أيضاً برصد سعر الذهب في الإمارات عيار 22 للسلاسل والمشغولات الذهبية، حيث يتفاوت سعر الذهب عند احتساب المصنعية التي يضيفها التاجر وذلك عند الشراء.

ويُباع سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم السبت، لنصف جرام المشغولات بحوالي 108.85 درهم إماراتي، وعند الرغبة في شراء سلسال ذهب يزن 10 جرامات يصل سعره إلى 2,176.99 درهم.

يشار إلى أنَّ مجلس الوزراء في مصر قرر إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج، سواء نصف المشغولة أو المُعدة للتداول النقدي وكذلك الحُلي والمجوهرات وأجزائها من المعادن الثمينة، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى باستثناء ضريبة القيمة المضافة وذلك لمدة 6 أشهر، ما ساهم في اتخفاض سعر الذهب بالسوق المحلي.