هل يعود سعر الذهب إلى طبيعته بعد خسائر فادحة؟..الشعبة تجيب

تراجع سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت، بمحلات الصاغة، مقارنةً بأسعار التعاملات الصباحية أمس الجمعة، بنحو 70 جنيهاً للجرام عيار 21، ليسجل 2410 جنيهات، مقابل 2480 جنيهاً، فيما انخفض السعر بنحو 92 جنيهاً لعيار 24، ليسجل 2754 جنيهاً، وفقاً للبيانات المعلنة من جانب شعبة الذهب بمنتصف اليوم السبت.

وبحسب بيانات الشعبة، فإن أسعار جرامات الذهب تراجعت لجميع الأعيرة المختلفة خلال الـ48 ساعة الماضية، بقيمة 150 جنيهاً بالنسبة لجرام الذهب عيار 21، الذي سجل حوالي 2560 جنيهاً أمس الأول الخميس، مقابل 2410 جنيهات في تعاملات صباح اليوم السبت.

كما انخفضت أسعار المعدن الأصفر بنحو 169 جنيهاً بالنسبة لجرام الذهب عيار 24، وكذلك تراجع سعر جرام الذهب عيار 22، بنحو 146 جنيهاً، كما انخفض السعر بنحو 120 جنيهاً بالنسبة لجرام الذهب عيار 18.

سعر جرام الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الاكثر نقاءً، 2754 جنيها للشراء بدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية لليوم.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22، نحو 2525 جنيه للشراء بدون مصنعية خلال التعاملات الصباحية لليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولاً بالاسواق، 2410 جنيه للشراء خلال التعاملات الصباحية لليوم.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 2066 جنيه للشراء بدون مصنعية خلال التعاملات الصباحية لليوم.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 1607 جنيه للشراء خلال التعاملات الصباحية لليوم.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر

سجل سعر جرام الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر، 19280 جنيه للشراء خلال التعاملات الصباحية لليوم، فيما سجلت الاونصة الذهبية سعر 85658 جنيه للشراء خلال بداية تعاملات اليوم.