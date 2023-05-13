تراجع سعر جرام الذهب في السعودية.. وعيار 21 يسجل 212 ريالا

سجل سعر جرام الذهب في السعودية صباح اليوم السبت، 13 مايو 2023، تراجعا عن مستويات الأمس ليهبط سعر الأوقية بنسبة 0.22% خلال التعاملات الصباحية فاقدًا نحو 1.44 نقطة ليصل إلى مستوى 7541.79 ريال سعودي، فيما يتم حساب أسعار الذهب في الدولة الخليجية بالعملة الوطنية، الريال السعودي، وكذلك العملة الخضراء، الدولار، كما يتم تحديث سعر الذهب لـ«الرياض» كل 15 دقيقة.

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم

ويُمكن متابعة تغيرات أسعار المعدن الأصفر بالسوق السعودي وفقًا لمخطط تغير سعر جرام الذهب في السعودية على مدار الأيام الماضية، أو الذي يتم تحديثه كل ربع ساعة ما يساهم في معرفة مسار الذهب للمستثمر وتحديد القرار المناسب سواء للشراء أو البيع.

سعر جرام الذهب في السعودية.. بالريال والدولار

وتهتم «الوطن» برصد سعر جرام الذهب في السعودية عبر بوابتها الإلكترونية، بالعملة الوطنية للبلاد، الريال السعودي، وبالدولار، وذلك بحسب الأسعار المعلنة على موقع «ويكي جيرمن»، فيما يلاحظ أنَّ الأسعار قبل احتساب المصنعية والتي تختلف من صائغ لآخر أو شركة وأخرى.

سعر جرام الذهب في السعودية عيار 21

تراجع سعر جرام الذهب في السعودية لأعيرة 21 قيراطا ليباع بسعر 212.16 ريال سعودي وهو ما يعادل 56.59 دولار أمريكي، ليفقد بذلك نحو 0.02% من وزنه النسبي خلال التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب في السعودية عيار 22

كذلك، انخفض سعر جرام الذهب في السعودية لأعيرة 22 قيراطا بنسبة 0.02% ليباع بسعر 222.27 ريال سعودي، وهو ما يعادل 59.28 دولار أمريكي، ويشار إلى انتشار الذهب عيار 22 بالسوق السعودي.

سعر جرام الذهب في السعودية عيار 24

فيما يباع جرام الذهب في السعودية عيار 24 قيراطا بسعر 242.47 ريال سعودي، ما يعادل 64.67 دولار أمريكي، فيما يعد هذا العيار من الذهب الشهير في مصر بالبندقي الأكثر مبيعا بالسوق السعودي والخليج بصفة عامة.

سعر سلسال الذهب في السعودية عيار 21

يصل سعر سلسال ذهب في السعودية عيار 21، بدون مصنعية أو عمولة يضيفها التاجر للسعر الأساسي، فيما يتميز سعر السلسلة الذهبية بثبات نسبي بين محلات الذهب وخضوعها لسعر الذهب العالمي، وبحسب الوزن فإنَّ سعر سلسلة ذهب بوزن 10 جرامات تُباع بسعر 2,121.65 ريال سعودي.