«التعليم» لـ يوسف الحسيني: منتجات الطلاب بالمدارس الفنية تباع بأسعار مخفضة

قال عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، إن فكرة تسويق منتجات الطلاب بالمدارس الفنية بأسعار مخفضة، جيدة للغاية، وهناك تعدد للأنشطة الاقتصادية من مساهمات الطلاب بالمدارس.

المنتجات تباع بسعر التكلفة

أضاف بصيلة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن المنتجات تباع بسعر التكلفة حتى يتسنى للجمهور الحصول عليها والتعرف على مجهودات التعليم الفني في مصر.

وتابع عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، أن المعارض ستجرى على كل المناطق في الجمهورية، حسب احتياجات كل محافظة، وهذا يوفر تنوع كبير بالمنتجات أمام الجمهور.

وأكمل: «لدينا منتجات زراعية جيدة جدا، وهناك بعض المحافظات تجرى فيها معارض مكتملة لمكافحة الغلاء وتوفر كل المنتجات الخاصة بالمواطنين، والطلاب يشعرون بالفخر لأنهم قادرون على المشاركة في المعارض بمنتجات كثيرة».

منتجات 21 مدرسة

ويضم المعرض الذى لفتتحه مؤخرا الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خلال زيارتهم للمحافظة منتجات 21 مدرسة صناعية وزراعية، والتى تشمل الأشغال اليدوية والملابس والأثاث وأعمال الديكور، بالإضافة إلى المواد الغذائية ومنتجات اللحوم والأسماك والخضروات والفواكه التى تباع بسعر التكلفة، والتي يمكن أن تساهم بشكل حقيقي في تحقيق التوازن في الأسعار.