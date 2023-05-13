تكريم حفظة القرآن في البدرشين باحتفالية وممر شرفي يتخطى 300 متر (صور)

بممر شرفي أطول من 300 متر واحتفالية كبرى، احتفى أهالي قرية الشنباب بمركز البدرشين في الجيزة، بـ42 شابا وفتاة من القرية نجحوا في ختم القرآن الكريم حفظًا وتجويدًا على يد مشايخ القرية المعتمدين رسميًا من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والتضامن الاجتماعي، والجهات التنفيذية والمحلية بديوان عام مركز ومدينة البدرشين.

أكبر ممر شرفي لتكريم حفظة القرآن الكريم بالبدرشين

10 آلاف مشارك في الاحتفالية

وقال الإعلامي أحمد عمران، المنسق العام للاحتفالية، عضو حزب مستقبل وطن بالجيزة، إن أهالي القرية أصروا على تنظيم ممر شرفي ضخم تجاوز طوله 300 متر بحضور نحو 10 آلاف ممثل لجميع عائلات قرية الشنباب بمركز البدرشين، البالغ إجمالي عددها 60 ألف نسمة، تكريما لـ42 شابا وفتاة استطاعوا ختم القرآن الكريم حفظًا وتجويدًا كاملًا هذا العام.

وأضاف عمران، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الجميعات الخيرية التابعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ورقابة وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ستقوم خلال الفترة المقبلة بتبني تدريب هؤلاء الخاتمين والخاتمات للقرآن الكريم، تمهيدا لإشراكهم في مسابقات الجمهورية والمسابقات العالمية في القرآن الكريم، لافتا إلى أنّ الأهالي وأولياء الأمور وأهل الخير عكفوا على مدار الأسابيع الماضية على جمع التبرعات تحت إشراف رسمي من الجهات الرسمية؛ لإقامة الاحتفالية بشكل يليق بالخاتمين والخاتمات، ومنحهم الجوائز النقدية وشهادات التقدير ودروع التتويج، تكريماً لهم على حفظ القرآن الكريم.