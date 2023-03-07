«أخلاقنا الجميلة».. قرية «الشنباب» تستقبل رمضان بالتبرع للمحتاجين (صور)

«ضربوا أروع الأمثال لأفضل استقبال للشهر الكريم ونفحاته الطيبة».. وذلك بعد أن قرر الحكماء والشباب من أهالي قرية الشنباب التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، الاستعداد لـ شهر رمضان، مبكرا وذلك منذ ما يقرب من شهرين، بحملة شعارها «فطار لكل صائم» كصورة من صور التكافل بين الأهالي، حيث تستهدف الحملة جميع الفقراء والمُستحقين ومحدودي الدخل من أهل القرية، الذين عصفت بهم ظروف وضغوط الحياة وغلاء المعيشة، وهو الأمر الذي اعتادوا عليه منذ 10 سنوات.

يقول الإعلامي أحمد عمران، المنسق العام لحملة «فطار لكل صائم»، في حديثه لـ «الوطن»، إن أهالي قرية الشنباب الذي يتجاوز عدد سكانها أكثر من 60 ألف نسمة، عزموا النية مُبكراً أن يكون استقبالهم للشهر الكريم، بكرم وجود أكبر من ذي قبل، فبدأت الدعوة لحملة التبرع بقيادة عدد كبير من رموز ومشايخ القرية ومن بينهم الحاج عمران عمران والحاج ربيع أحمد منصور والشيخ كامل رياض ورضا سيد الأزهري، بجانب العشرات من الشباب الواعد وطلاب الجامعات من أبناء القرية، حيث أسفرت حملة التبرعات من أهل القرية عن شراء 4 عجول «بلدي» و4 ماعز، وشراء محتويات 1000 «شنطة رمضان» من منتجات وسلع غذائية أساسية تجاوزت 12 منتجا في كل شنطة بكميات كبيرة.

«فطار لكل صائم» و50 ألف جنيه لتوزيع 1200 زجاجة زيت

وأضاف أحمد عمران أن قيمة شراء سلع محتويات شنطة رمضان بلغت أكثر من 50 ألف جنيه، لشراء 1200 زجاجة زيت طعام، و5 آلاف لشراء 1127 باكو شاي، و2500 جنيه لشراء 2466 كيس ملح، و2000 كيلو سكر، و1520 كيلو مكرونة و1000 كيس بلح و2000 كيلو أرز بلدي، لافتا إلى أن حملة التبرعات بحد أدنى 500 جنيه للسهم الواحد لاستكمال باقي المنتجات مثل اللوبيا والعدس والشعرية ولسان العصفور والسمن، وخلال ساعات قليلة سيقوم المسؤولين بشراء أكثر من 90% من منتجات شنطة رمضان وبعدها سيقوم بتعبئة الشنط قبل حلول شهر رمضان وبعدها مباشرة يتم تجميع أكثر من 500 شنطة أخرى للأشد احتياجاً.

عمران: ضمان وصول التبرعات للمستهدفين في القرية

واختتم عمران تصريحاته بأن اللجنة المنظمة لحملة «فطار لكل صائم» من المستحقين بقرية الشنباب والمحتاجين ستبدأ في توزيع شنط رمضان، ولحوم الذبائح خلال آخر أسبوع من شهر شعبان، حتى تتمكن من وصول التبرعات الى المستهدفين من أهالي القرية.