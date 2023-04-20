تكريم 360 طفلا من المشاركين في مسابقة حفظ القرآن الكريم بسمنود

نظم مركز شباب قرية ميت حبيب التابعة لمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، احتفالية كبرى، لتكريم الفائزين والمشاركين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، لمختلف الفئات العمرية داخل القرية، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية، والشعبية.

تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

وقال محمد عزت رئيس مجلس إدارة مركز شباب قرية ميت حبيب لـ«الوطن»، إنه جري تنظيم حفل كبير، لتكريم الفائزين في مسابقة القران الكريم، التي أقيمت بالقرية تحت إشراف مركز الشباب، وعدد من الأطفال الحافظين لكتاب الله وسط حالة من البهجة والسرور سيطرت على أهالي القرية.

360 متسابق

وأضاف «عزت» أنه جرى توزيع جوائز تشجيعية لكل من شارك في المسابقة من أجل رفع الروح المعنوية لديهم وتشجعيهم علي الاستمرار في حفظ القرآن الكريم، وبلغ عددهم نحو 360 مشاركا، بجانب توزيع جوائز قيمة على 60 متسابقا من الحاصلين على المراكز الأولى والمتقدمة، بإجمالي 420 جائزة.

وجاء ذلك بحضور مديرة مركز شباب قرية ميت حبيب، هبه المهدي الحماقي، والدكتور السيد الغباري مدير إدارة الأوقاف بسمنود، ومحمد أحمد زايد، عضو مجلس النواب، ويسري الديب وكيل وزاره الشباب والرياضة بالغربية، دكتور محمد شلبي مدير عام الإدارة العامة للهيئات، أسعد صبري مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، السيد محمد الحماقي عمد قرية ميت حبيب، حامد إبراهيم فياض عضو مجلس إدارة العالمين بالشباب والرياضة بالغربية ورئيس قسم الطلائع بسمنود.