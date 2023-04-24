تكريم 350 طفلا من حفظة القرآن الكريم بقرية الرملية في الغربية

احتفل أهالي قرية الرملية بمدينة طنطا بحفظة القرآن الكريم، إذ جرى تكريم 350 طفلا، وتوزيع الهدايا والجوائز المادية والعينية عليهم، وسط حالة من الفرحة والسعادة.

وقال المهندس محمد منير، أحد القائمين على حفل التكريم، إن أهالي القرية حرصوا على تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم، من أجل غرس روح التفوق والاجتهاد في نفوس الطلاب والطالبات بالقرية، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، و بناء مستقبل أفضل يعتمد على بناء الإنسان والذي يعد محورا وقوة محركة في بناء الوطن وافضل وسيلة للبناء حفظ القرآن ودراسة علومه.

مستويات المسابقة

قال إبراهيم عبد العظيم، من أهل القرية، أن مسابقة القرآن تجرى للطلاب والطالبات بشكل سنوي، لتشجيعهم على التمسك بحفظ كتاب الله.

وتضمن حفل تكريم الفائزين، تسليمهم شهادات تقدير وجوائز مالية، وتضمنت المسابقة عدة مستويات، «حفظ القرآن كاملا، 4/3 القرآن الكريم، نصف القرآن، ربع القرآن».