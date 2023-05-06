تكريم 141 من حفظة القرآن الكريم في مسابقة دينية كبرى بالمنيا (صور)

أعلنت مدرسة قرية الشرفا للقرآن الكريم في شرق النيل بمركز المنيا، تكريم 141 من حفظة القرآن الكريم، حصد 44 منهم المركز الأول، و29 في المركز الثاني، وذلك خلال حفل كبير أقيم لتكريم المتميزين في المسابقة التي أطلقتها المدرسة في وقت سابق.

وحضر حفل التكريم الذي أقيم داخل سرادق كبير بقرية الشرفا، العمدة عثمان المنتصر، أشرف عبد العزيز، عضوا مجلس النواب عن دائرة مركز المنيا، وحشد كبير من أهالي القرية.

ابتهالات وتواشيح خلال حفل التكريم

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت عدد من الأطفال المكرمين ثم ابتهالات وتواشيح دينية، أعقبها منح المكرمين شهادات تقدير وجوائز مالية وعينية.

وقال الشيخ محمد زهني، المشرف العام على مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بقرية الشرفا، إن المدرسة تنظم كل عام مسابقة كبرى لحفظة القرآن الكريم يشارك فيها عدد كبير من الطلاب، ويتم تقسيمهم إلى فئات بحسب عدد أجزاء الحفظ والمراحل العمرية، وعقب انتهاء الاختبارات يتم إعلان أسماء الفائزين في كل فئة ويتم منحهم جوائز مالية وعينية خلال حفل كبير يتم تنظيمه بحضور معظم أهالي قرية الشرفا والقرى المجاورة، وقيادات شعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تشجيع الطلاب على حفظ القرآن

وأضاف، أن هذه المسابقات تشجع أبناء محافظة المنيا علي مداومة حفظ القرآن الكريم، والتكريم السنوي يحفزهم لحفظ عدد أكبر من الأجزاء لخوض المسابقات في السنوات التالية، مؤكدا أن معظم أهالي القرية يلحقون أبناءهم بمدرسة الشرفا التي تعد من أكبر مدارس تحفيظ القرآن الكريم بشرق النيل.

حصل 44 طالبا جرى تكريمهم على المركز الأول وهم: كريم صابر غريب، شقيقه محمد، يوسف عادل معتمد، رمضان علي رمضان، أحمد محمد رجب، معاذ غالب دياب، مصطفي زينهم فتحي، محمد رجب عبد الله، مصطفي محمد إسماعيل، مروان محمد عبد الحكم، عائشة مصطفي معتمد، أروي جمال معتمد، تسنيم صابر أحمد، حبيبة خالد شحاتة، آية محمد عبد الكريم، منة الله عبد رب النبي، جني جمال ربيع، نورهان عامر بيع، أروي محمد غريب، رحاب عمران، ندي علي محمود، تاليه أسامة عبد الهادي، هدير مبارك علي، مريم محمد رمضان، أميرة رجب جمال، أشرقت عمران علي، أمنية سيد شعبان، هاجر يوسف محمود، ملك مرزوق سيد، ريم حمادة صلاح، خديجة سيد شعبان، أمال كامل سيد، أماني الحسيني محمد، إيمان ناصر أبو العزايم، نورا رمضان، فاطمة شاكر ضاحي، الشيماء محمد محمود، بسمة محمد عبد الغني، أماني محمد محمد، خلود مصطفي معتمد، حبيبة علي محمود، نادية عاشور محمد، نورا عمران أنور، هاجر سامي فؤاد.

وحصل 29 طالبا على المركز الثاني وهم: مصطفي حسن محمد، أحمد عمران صابر، عادل ياسين عبد الله، مصطفي مختار خلف، هدير محمد صابر، خلود علي غريب، آية كحيل هاشم، حفصة عبد التواب، مريم صابر فتحي، صفاء أحمد إبراهيم، خديجة جمال ربيع، نفسية محمود عاشور، حبيبه يوسف عامر، هاجر سيد محمد، جني أيمن عاشور، منة الله عمران إبراهيم، حفصة رمضان ربيع، هبه أشرف علي، وفاء محمد سليم، رؤي محمد خلف، أمنية عيد أحمد، رضوي أحمد سيد، ندي سيد شعبان، أشرقت محمد طلبه، زبيد محمد إسماعيل، شقيقتها ياسمين، إسراء ياسين عبد الله، شروق أحمد محمد، أميرة محمد عبد الغني، هناء أحمد إبراهيم.