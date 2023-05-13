جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة مطروح جري نشره وتوزيعه في جميع المدارس الواقعة بالإدارات التعليمية بنطاق المحافظة من خلال مديرية التربية والتعليم بمطروح إدارات سيوة، والسلوم وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح ورأس الحكمة، والصبعة، والعلمين والحمام، وبدأت أعمال التجهيز لإمتحانات الشهادة، عقب الانتهاء من امتحانات النقل الإعدادي الصفين الأول الإعدادي والثاني الإعدادي.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة مطروح يبدأ أول يوم الامتحان في 20 مايو الجاري، حسب عمرو شحاتة وكيل وزراة التربية والتعليم بمطروح، الذي أكد لـ«الوطن» الطلاب انتهوا من امتحان مادتي المستوى الرفيع، منذ أيام التي كان مقرر لها اللغة الانجليزية يوم السبت 29 - 4- 2023، ومستوى رفيع اللغة الفرنسية يوم الأحد 30 - 4- 2023.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة مطروح

وتنشر «الوطن» تفاصيل جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة مطروح، وهو كالتالي:

- مادة اللغة العربية ومادة الخط والإملاء يوم السبت الموافق 20 - 5 - 2023.

- امتحان الهندسة والتربية الفنية يوم الأحد 21 - 5 - 2023.

- امتحان العلوم يوم الإثنين 22 - 5 - 2023.

- مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية يوم الثلاثاء 23 - 5 - 2023.

- مادة اللغة الانجليزية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الأربعاء 24 - 5 - 2023.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة مطروح

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح أنه جرى تنظيم إجتماع موسع مع محافظ مطروح اللواء خالد شعيب ومشاركة جميع مديريى الإدارات التعليمية والمسئولين عن الامتحانات في نطاق المحافظة، ومناقشة جميع الإستعدادات، منها تطبيقة الإجراءات والتعليميات الواردة من وزارة التربية والتعليم، بشأن الشهادة الإعدادية، وجار مراجعة جميع اللجان، من خلال المرور عليها بجميع المدن من لجنة المتابعة مع الموجهين العموم بالمديرية للوقوف على الاستعدادات النهائية قبل انطلاق الامتحانات الأسبوع المقبل.

منع الهواتف المحمول في اللجان الامتحانية

ووجه وكيل تعليم مطروح بمنع دخول الطلاب بالهواتف المحمولة إلي داخل محيط اللجان نهائيا، وأنها يعاقب عليها القانون كما حذر من طبع أو نشر أو الترويج للامتحانات في اللجان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أية وسيلة تواصل والغاء الامتحان لأي طالب يقوم بعمل مخالفة في اللجنة.