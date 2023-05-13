أدى طلاب الشهادة الإعدادية أول اختبار ضمن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الفيوم حيث خضع الطلاب لأداء امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، حيث بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان اليوم نحو 64 ألفًا و215 طالبًا وطالبة وعُقدت امتحاناتهم داخل 259 لجنة في مختلف الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة مدرسة مهنية تضم 72 طالبًا وطالبة.

وبحسب جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الفيوم فإنّه من المقرر أن تستمر الامتحانات لمدة 5 أيام وتنتهي يوم الخميس المُقبل الموافق 18 مايو الجاري.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني

وفي وقت سابق أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الفيوم والذي جاء كالتالي:

السبت 13 مايو 2023.. عُقد امتحان اللغة العربية والخط والإملاء والذي استمر لمدة ساعتين ونصف، ثم عُقد امتحان التربية الدينية بدءًا لمدة ساعة ونصف.

الأحد 14 مايو 2023.. يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين، ثم يُعقد امتحان التربية الفنية لمدة ساعتين.

الإثنين 15 مايو 2023.. يؤدي الطلاب امتحان مادة الجبر والإحصاء والذي يستمر لمدة ساعتين، ثم يُعقد امتحان الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة.

الثلاثاء 16 مايو 2023.. يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الأولى والذي يستمر لمدة ساعتين.

الخميس 18 مايو 2023.. يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين، ثم يعقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات فقط لمدة ساعة ونصف، وينطلق مع في نفس التوقيت امتحان التربية الرياضية لمدارس التربية الرياضية فقط لمدة ساعة واحدة فقط.

هل الصف الثالث الإعدادي له امتحان عملي؟

وطرح العشرات من التلاميذ سؤالًا حول هل الصف الثالث الإعدادي له امتحان عملي؟ وهو ما حددته مديرية التربية والتعليم في أنّ مدارس التربية الرياضية فقط هي التي لها امتحان عملي والتي عُقدت قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الفيوم

وكثفت مديرية التربية والتعليم من وضع ضوابط محددة لمنع الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الفيوم أبرزها تسليم أوراق الأسئلة في الخامسة فجر يوم الامتحان وسط تأمين مشدد، فضلًا عن منع دخول الهواتف المحمولة إلى داخل اللجان، وتشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة الامتحانات أول بأول.