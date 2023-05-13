جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الغربية، تفصلنا عنه أيام قليلة، ومن المقرر إجراء الامتحانات مطلع الأسبوع المقبل شهر مايو الجاري، وتستمر لمدة 6 أيام، متتالية دون فواصل بينهما، وفق أعلنته مديرية التربية والتعليم بالإقليم، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الغربية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الغربية، يشغل بال الكثيرين، من أولياء الأمور، وطلاب هذه المرحلة، ويتطلع الجميع منهم إلي معرفته، كونها شهادة لمرحلة انتقالية جديدة، وفي ضوء ذلك تنشره «الوطن» من خلال السطور التالية ضمن الخدمات التي تقدمها إلي قرئها، وبحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالغربية.

يوم السبت 20 مايو

امتحان مادة اللغة العربيّة والخط العربي والإملاء، يبدأ في تمام الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 11:30 صباحا وزمن الإجابة ساعتين ونصف

يوم الأحد 21 مايو

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، يبدأ في تمام الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 11 صباحاً، وزمن الإجابة ساعتان.

يوم الإثنين 22 مايو

امتحان مادة الهندسة، ويبدأ في تمام الساعة 9 صباحاً وحتى 11 صباحاً، وزمن الإجابة ساعتان.

مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، تبدأ في تمام الساعة 11:30 وحتي 12:30 زمن الإجابة ساعة واحدة.

يوم الثلاثاء 23 مايو

امتحان مادتي الجبر والإحصاء، ويبدأ في تمام الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 11 صباحاً، زمن الإجابة ساعتان.

امتحان مادة التربية الفنية، ويبدأ في تمام الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا زمن الإجابة ساعتان.

يوم الأربعاء 24 مايو

امتحان مادتي اللغة الأجنبية، ويبدأ في تمام الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 11 صباحاً، وزمن الإجابة ساعتان

امتحان مادة التربية الدينية، ويبدأ في تمام الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا وزمن الإجابة ساعة ونصف.

يوم الخميس 25 مايو

امتحان مادة العلوم، ويبدأ الساعة 9 صباحاً، وحتي الساعة 11 صباحاً، وزمن الإجابة ساعتان.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالغربية

ومن جانبه أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، لـ«الوطن» أنه تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات العشر على مستوي المحافظة، لبحث الاستعداد إلى جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الغربية واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من كافة التجهيزات داخل المدراس، لإجراء امتحانات الشهاده الإعدادية، داخل المدارس، حيث من المقرر أن تبدأ هذه الامتحانات يوم السبت الموافق 20 مايو، وتستمر حتي الخميس 25 من الشهر نفسه، دون وجود فاصل زمني، ويقوم طالب بالامتحان في مادة واحدة يومي السبت، الأحد والخميس، ومادتين أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء.