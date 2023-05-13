أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2023 محافظة المنيا الذي ينطلق في 20 من شهر مايو الجاري، وينتهي يوم 25 من نفس الشهر، وتعلن النتائج عقب مرور نحو شهر من انتهاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2023 محافظة المنيا، حيث تستغرق أعمال رصد الدرجات والتصحيح وقتًا طويلًا نظرًا لوجود أعداد كبيرة من الطلاب.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة المنيا

وبحسب بيان أصدرته مديرية التعليم علي صفحتها الرسمية، في وقت سابق، فإن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة المنيا كالتالي:

- السبت 20 مايو 2023.. امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

- الأحد 21 مايو 2023.. امتحان مادتي هندسة، والتربية الدينية.

- الاثنين 22 مايو 2023.. امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 23 مايو 2023.. امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

- الأربعاء 24 مايو 2023.. امتحان مواد دراسات اجتماعية، «مستوى رفيع لغة فرنسية للغات» مستوى رفيع لغة ألمانية للغات.

- الخميس 25 مايو 2023.. امتحان مواد علوم، ومستوى رفيع لغة إنجليزية، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني بالمنيا

وأنهت مديرية التربية والتعليم إعداد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2023 محافظة المنيا، وتم تحديد عدد اللجان وبدء أعمال الكنترول والمراقبة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء الامتحانات، كما تم وضع الضوابط لمواجهة الغش وتفعيل غرفة عمليات داخل ديوان المديرية وفي الإدارات التعليمية التسع في مراكز المحافظة، وذلك لتلقي أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا والتعامل معها.