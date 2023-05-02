محافظة الدقهلية: بدء إنشاء مجمع مواقف دكرنس الجديد على مساحة 3800 متر

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم، عن بدء إنشاء مجمع مواقف حضاري بمدينة دكرنس، الذي يقام على مساحة 3800 متر مربع ويتسع لعدد 150 سيارة من جميع الخطوط الداخلية بين دكرنس ومراكز مدن المحافظة وكذا الخطوط بين الدقهلية والمحافظات الأخرى، وفق خطة متكاملة لتنفيذ مواقف حضارية تليق بالمواطنين تيسيرا عليهم.

بدء أعمال موقف دكرنس الجديد

وأكد محافظة الدقهلية في بيان صحفي، أن أعمال موقف دكرنس الجديد في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير جميع مناحي حياة المواطن المصري وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم من خلال إنشاء مواقف حضارية تسهل حركة تنقل المواطنين من والى المحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

إنشاء مجمع مواقف حضاري بمدينة دكرنس

وتابع المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة، أعمال بدء إنشاء مجمع مواقف حضاري بمدينة دكرنس بالإضافة إلى منطقة خدمات تتضمن انشطه مختلفه منها مسجد ومحلات ومكان للإدارة وأماكن لانتظار الركاب، ودورة مياه وكافتريا حيث يتم نقل خطوط المراكز والمحافظات إلى الموقف المجمع الجديد.

برنامج زمني للانتهاء من إنشاء الموقف الجديد

وأوضح المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف، أنه تم متابعة بدء الأعمال التمهيدية لإنشاء الموقف الجديد للعمل على تذليل كافة العقبات بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة دكرنس والشركة الوطنية القائمة على تنفيذ المشروع حتى يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للبرامج الزمنية المقررة وسرعة دخوله الخدمة تحقيقا لصالح المواطنين وعملا على راحتهم.

شارك متابعة بدء الأعمال الدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس ومسئولي الإدارات التنفيذية المختلفة برئاسة مدينة دكرنس وممثلي الشركة الوطنية القائمة على تنفيذ المشروع.

وأكدت محافظة الدقهلية أن مجمع المواقف الجديد في دكرنس يقام على مساحة 3800 متر مربع ويتسع لعدد 150 سيارة من جميع الخطوط الداخلية بين دكرنس ومراكز مدن المحافظة وكذا الخطوط بين الدقهلية والمحافظات الأخرى ويساهم في تخفيف الضغط على مدينة دكرنس.