في اليوم العالمي لهجرة الطيور.. 300 نوع تزين الفيوم سنويا

تستقبل محافظة الفيوم، عشرات الأنواع المميزة من الطيور المهاجرة على مدار العام، خصوصًا في فصلي الشتاء والربيع، وذلك لاحتواء المحافظة على 4 أشياء أساسية، تبحث عنها الطيور المهاجرة ولن تجدها سوى على أرضها، منها ما هو ساحر الجمال ويخطف الأنظار، حتى نشط نوع جديد من السياحة بالمحافظة وهو مشاهدة الطيور المهاجرة.

وتستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن الطيور المهاجرة لمحافظة الفيوم على مدار العام، فضلًا عن سبب هجرتها، وذروة هجرة الطيور.

تفاصيل هجرة الطيور، يوضحها أحمد منصور، مرشد سياحة بيئية ومتخصص في سياحة رصد ومشاهدة طيور، وأحد أبناء قرية تونس السياحية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

متى تهاجر الطيور إلى مصر؟

ويكشف «منصور» أنّ موسم هجرة الطيور إلى محافظة الفيوم، يبدأ في منتصف شهر أغسطس، ويزداد خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، بينما تكون ذروة موسم الطيور المهاجرة من شهر نوفمبر وحتى مارس، موضحًا أنّه خلال هذه الأشهر، تستقبل الفيوم، الآلاف من الطيور المهاجرة المتعددة الأنواع.

معلومات عن الطيور المهاجرة

ويشير إلى أنّ سبب هجرة الطيور، يكمن في البحث عن الغذاء، والهروب من برودة الطقس والصقيع في شمال أوروبا وآسيا، بحثًا عن الأماكن الدافئة والغذاء.

هجرة الطيور في الفيوم

ويوضح أنّ محافظة الفيوم، تشهد هجرة عدد كبير من الطيور إليها، بسبب تنوع البيئات الخاصة بهجرتها، فضلًا عن توافر الغذاء وأماكن السكن، خصوصًا أنّها تضم 5 بيئات معًا في آن واحد، وهو أمر نادر الوجود في باقي المحافظات، التي تتمثل في وجود بحيرة مالحة، وبحيرات عذبة، وأراضي زراعية، ومستنقعات، ومنطقة صحراوية بها جبال.

أنواع الطيور المهاجرة وأسماؤها

ويضيف «منصور» في حديثه لـ«الوطن»، أنّ أبرز أنواع الطيور المهاجرة وأسماؤها خلال الفترة الحالية «موسم الربيع» في محافظة الفيوم، هما آكلي النحل «Bee Eaters»، وتستمر حتى شهر أغسطس، واليمام الإيمري ويعرف أيضًا باسم «يمامة السلحفاء»، كاشفًا أنّ الفيوم يقصدها بين 250 و300 نوع من الطيور المهاجرة على مدار العام.

هجرة الطيور في جماعات في موسم الشتاء

ويردف قائلًا، إنّ الطيور المهاجرة تأتي إلى مصر كلها، والفيوم خصوصًا، بدايةً من منتصف أغسطس وتنقسم رحلاتها إلى الآتي:

- هجرة الطيور في جماعات إلى الفيوم بدءًا من الخريف، وترحل في آخر موسم الشتاء.

- هجرة الطيور إلى الفيوم في موسم الربيع.

أبرز أماكن الطيور المهاجرة بالفيوم

ويبين أنّ الطيور المهاجرة، منها أنواع تفضل المبيت على المناطق العالية، لذلك فهي تقصد الجبال، مثل مناقير الريان التي يبيت عليها الآلاف من طائر غراب البحر «الغاق»، إذ يغادر الجبل في أثناء الشروق متجهًا إلى بحيرة وادي الريان نظرًا لكونه يأكل الأسماك بكميات كبيرة، ثم يغادر البحيرة قُبيل المغرب بنصف ساعة ليبيت أعلى الجبل، وبسبب كثرته وتواجده بأعداد ضخمة، يتحوّل الجبل إلى اللون الأسود بعدما تغطيه الطيور خلال المبيت.

كما تضم أماكن الطيور المهاجرة، جزيرة القرن الذهبي في منتصف بحيرة قارون، بالإضافة إلى بعض الطيور المهاجرة التي تبيت فوق الأشجار والنخل العالي، وأخرى تقوم بعمل جحور في الأراضي الزراعية وجسور الأسماك مثل آكلي النحل.

متى يوم الطيور العالمي؟

ويطرح العشرات سؤالًا حول متى يوم الطيور العالمي، وهو يوافق السبت الثاني من شهر مايو كل عام.