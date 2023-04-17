أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال بالفيوم.. وادي الريان أشهرها

3 أيام هي كل ما يفصلنا عن عيد الفطر المبارك الذي يرفع تكبيراته فجر الجمعة، فيما يستعد الجميع بإعداد قائمة تضم أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال في الفيوم ليتمكنوا من الخروج والتنزه وقضاء وقتًا ممتعًا إما للشباب ورفقائهم أو الأطفال أو حتى التجمعات الأسرية، ابتهاجًا بعيد الفطر وشم النسيم معًا في آن واحد.

وتستعرض «الوطن» أبرز أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال في الفيوم في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال

ويعد أشهر وأبرز أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال في الفيوم هو وادي الريان كما أنّه أكثرها إقبالًا خلال أيام العيد ليس لأهالي محافظة الفيوم فقط ولكن للأسر والشباب والفتيات من جميع المحافظات، نظرًا لرخص أسعاره، وطبيعته الخلابة، واحتوائه على الكثير من المغامرات التي يستمتع بها الكبار والصغار.

سعر تذكرة دخول وادي الريان 2023

وتبلغ قيمة سعر تذكرة دخول وادي الريان 2023 في محافظة الفيوم نحو 10 جنيهات للفرد فقط، بينما يقابلها الكثير من المتعة والمغامرات التي لا تقدر بثمن بمنطقة وادي الريان والتي تشمل:

- ركوب الخيول والجمال.

- ركوب المراكب في بحيرة وادي الريان السفلية.

- مشاهدة الطيور المهاجرة.

- التزحلق على الرمال.

- شراء منتجات الحرف اليدوية مثل الخزف والفخار والخوص.

- السير والاستحمام داخل المياه في المناطق المسموحة.

- لعب الكرة.

- الغناء والرقص والحفلات التي ينظمها الشباب كل عام.

أفضل 10 أماكن للخروج في العيد

وتزخر محافظة الفيوم بالعديد من المتنزهات البيئية والطبيعية التي تصلح لأن تكون أماكن للخروج في العيد 2023 فضلًا عن الكثير من الكافيهات الجديدة والمناطق التي تم تطويرها مؤخرًا أبرزها السواقي، فيما تشمل قائمة أفضل 10 أماكن للخروج في العيد الأماكن التالية:

ميدان السواقي بعد تطويره. الحديقة الدولية. وادي الريان. قرية تونس السياحية. نادي قارون. وادي الحيتان. عين السليين. البحيرة المسحورة. جبل المدورة. قصور العرب ومشاهدة النجوم.

أماكن للخروج ليلا في الفيوم

أمّا فيما يخص أماكن للخروج ليلا في الفيوم فإنّ منطقة السواقي بعد تطويرها تحتوي على العديد من الكافيهات المميزة التي تطل على بحر يوسف بالفيوم، فضلًا عن نادي قارون الذي يفتح أبوابه أمام زواره حتى منتصف الليل، فضلًا عن منطقتي كورنيش لطف الله، وكورنيش باغوص.