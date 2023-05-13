مصرع رضيع في مصرف مياه بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

لقي طفل رضيع مصرعه مساء اليوم السبت غرقا في مياه أحد المصارف الزراعية، بمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية نقل جثمانه الي ثلاجة المستشفي لحين انتهاء التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير امن الاسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثمان رضيع في مصرف مياه فى قرية السلام بدائرة مركز القنطرة شرق، وانتقال قوات الشرطة الي مكان الحادث.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بسيارة إسعاف الي مكان الحادث نقلت الجثة الي ثلاجة مستشفي القنطرة شرق لحين انتهاء التحقيقات.

وحررت الشرطة المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة الرضيع المتوفى.

انتداب مفتش الصحة

وقررت جهات التحقيق انتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في وفاته وتسليم الجثمان الي ذويه.

وقالت أسرة الطفل في التحقيقات الأولية إن الطفل تحرك من مكان وجوده إلى أن سقط في مياه المصرف، دون اتهام أي شخص بالتسبب في وفاته.