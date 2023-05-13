ماذا يحدث في باخموت؟.. روسيا وأوكرانيا تعلنان إحراز تقدم بالمدينة

تشهد الأوضاع فى مدينة باخموت، شرق أوكرانيا، تطورات جديدة، إثر إعلان الجيش الأوكراني عن تحقيق تقدم في محيط المدينة، التي تشهد صراعاً محتدماً بين القوات الروسية والأوكرانية منذ عدة أشهر، للسيطرة على المدينة، في الوقت الذي أعلنت فيه القوات الروسية تحقيق تقدم أيضاً داخل المدينة، فماذا يحدث في باخموت؟.

تطورات الأوضاع في باخموت

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، تحقيق تقدم في محيط مدينة باخموت، وأوضح قائد سلاح البر في الجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، تقدم الجنود الأوكرانيين في بعض مناطق باخموت، منوهاً إلى أن القوات الروسية سجلت خسائر في العدة والعتاد.

وأضاف قائد سلاح البر في الجيش الأوكراني قائلاً إن العملية الدفاعية باتجاه باخموت تتواصل.

معركة باخموت الأطول منذ بداية الأزمة

فى المقابل، أكدت السلطات الروسية تقدم قواتها داخل باخموت، موضحة أن القوات الروسية سيطرت على حي في القسم الشمالي الغربي من المدينة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات هجومية حررت حيّا في القسم الشمالي الغربي من مدينة «أرتيوموفسك»، وهو الاسم الذي تطلقه روسيا على مدينة باخموت.

يشار إلى أن القوات الروسية تسيطر على حوالي 95% من مساحة المدينة، التي باتت تعاني من دمار واسع النطاق، وتعد معركة باخموت الأطول منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

فى سياق متصل، قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي تسريع إمداد أوكرانيا بالذخيرة، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية تحتاج إلى ألف قذيفة مدفعية يومياً في منطقة باخموت وحدها، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

وأشار بوريل إلى أن وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، أطلع نظراءه بالاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع في ستوكهولم، على حاجة كييف للمزيد من الدعم للدفاع عن نفسها، في مواجهة العملية العسكرية الروسية.