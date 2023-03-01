معلومات عن أغنية «الفيل» لـ خالد تاج الدين: الاستعانة بشبيه ماني وويجز

انتهى الفنان والشاعر خالد تاج الدين من تصوير أغنيته الجديدة «الفيل» التي يقدمها بطريقة الراب منذ أيام لتكون الأغنية الثامنة في مسيرته فى تقديم أغنيات الراب.

معلومات عن أغنية خالد تاج الدين الجديدة

- الأغنية من كلمات وألحان خالد تاج الدين وتوزيع أمين نبيل

- الأغنية من مكساج توما وتم إخراج على يد المخرج أيمن نور وتم تصويرها فى القاهرة

- تصوير الأغنية تم على مدار يوم كامل وتم الاستعانة فيه بشبيه ساديو ماني وشبيه ويجز وعدد من المجاميع منهم من الصين.

- الأغنية من المقرر أن تعرض عقب شهر رمضان الكريم فى عيد الفطر المبارك

- الاغنية لا تتعرض لفكرة الفيل ولكنها تحمل رموزا ضمنية

خالد تاج الدين: قدمت خلال مسيرتي 8 أغنيات راب و5 كليبات

أوضح تاج الدين في تصريحاته لـ«الوطن»، أن حبه الشديد لأغنيات الراب سبب إقدامه عليها، خاصة أنها لا تتعارض مع عمله كشاعر لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي: «قدمت ما يقرب من 8 أغنيات راب و5 كليبات من بينها أغنية اعتز بها كثيرا، وهي أغنية خشب زان التي تتحدث عن معاناة الإنسان في الحياة».