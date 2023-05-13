جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة سوهاج يشغل عشرات الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم في جميع أنحاء المحافظة، وذلك بعد بداية انطلاقها صباح اليوم السبت 13 مايو 2023، على أن تستمر حتى الخميس 18 من الشهر ذاته.

وتضمن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة سوهاج، المواد الدراسية الأساسية والفرعية والفترة الزمنية لكل مادة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة سوهاج

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة سوهاج الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم في المحافظة، يتضمن التعليمات والتدبيرات اللازمة التي تتخذها المدرية والإدارات التعلمية، للطلاب والقائمين على الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بسوهاج

تنشر «الوطن» جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة سوهاج، في ضوء خدماتها لقرائها المستمرة على مدار الساعة، وحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة سوهاج كالتالي:

- السبت 13 مايو 2023: اللغة العربية والخط العربي والإملاء، من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 11:00 صباحًا، والتربية الرياضية.

- الأحد 14 مايو 2023: الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- الاثنين 15 مايو 2023: العلوم والتربية الدينية.

- الثلاثاء 16 مايو 2023: اللغة الأجنبية.

- الأربعاء 17 مايو 2023: الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الخميس 18 مايو 2023: الدراسات الاجتماعية.

وكانت مدرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أعلنت عقد اجتماعًا بمسؤولي الإدارات التعليمية بالمراكز المختلفة في المحافظة، لمناقشة استعدادات المديرية والإدارات التعليمية والإدارات المعنية لامتحانات الشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج اليوم السبت، في جميع الإدارات التعليمية المنتشرة في 467 لجنة، وهم موزعون على ثلاثة قطاعات: جنوب ووسط وشمال. وذلك بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات.

وفي تصريحات لـ «الوطن»، صرح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أن الامتحانات تم وضعها داخل ظرف محكم الإغلاق بالأقفال والرصاص ومختوم بالشمع، ولا يستطيع أحد فتحه إلا أمام الطلاب.

وأضاف وكيل تعليم سوهاج أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة هذا العام تشهد إجراءات مشددة للحفاظ على العدالة بين جميع الطلاب، وذلك بتقسيم أوراق الأسئلة ووضعها داخل أكياس بلاستيكية غير قابلة للفتح، ومحكمة الغلق، ولا تُفتح إلا داخل لجان الامتحانات الفرعية بواسطة الملاحظين وأمام الطلاب، كما تم طباعة أوراق الأسئلة بطريقة مختلفة تعمل على تحديد موقع محاولة الغش الإلكتروني.