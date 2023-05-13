انتظام امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023 في 9 محافظات

انطلقت امتحانات اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023 في 9 محافظات، في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، التي من المقرر أن تستمر لمدة ساعتين ونصف، على أن يتم تخصيص آخر 20 دقيقة منها للإملاء، وذلك بحسب جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 التي تم إعلانها مسبقًا في تلك المحافظات.

تستعرض«الوطن» تفاصيل انطلاق امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023 في المحافظات التسعة والتي انطلقت فيها صباح اليوم.

انطلاق امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الإعدادي

وفي محافظة الفيوم، يؤدي 64 ألفًا و215 طالبًا وطالبة امتحان اللغة العربية ضمن امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني، موزعين على عدد 259 لجنة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة المدرسة الإعدادية المهنية، التي تضم 72 طالبًا.

وفي محافظة البحر الأحمر، يؤدي 8521 طالبًا وطالبة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي داخل 61 لجنة امتحانية، بينما يؤدي 88 ألفًا و691 طالبًا وطالبة امتحانات اللغة العربية في 467 لجنة في محافظة سوهاج.

وفي محافظة الدقهلية، انتظم 125 ألفًا و509 طالبًا وطالبة في 583 لجنة متفرقة بمختلف مراكز المحافظة لأداء امتحان اللغة العربية في أول أيام امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023، بالإضافة إلى 3 آلاف و360 طالبًا وطالبة في محافظة جنوب سيناء.

توزيع درجات امتحان اللغة عربية

ووفقًا لوزارة التربية والتعليم، فإنّ توزيع درجات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2023 ترم ثاني، حيث يبلغ المجموع الكلي لمادة اللغة العربية في الترم الثاني 40 درجة يتم توزيعها كالتالي:

7 درجات على التعبير.

9 درجات مخصصة للقراءة تضم "القراءة المتعددة، والقصة".

10 درجات للنصوص الشعر والنثر.

10 درجات للنحو.

درجتان للخط.

درجتان للإملاء.

تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 مؤكدة أنه لا يوجد أي تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 فيما يخص امتحان اللغة العربية، وأنّ الامتحان تسير بهدوء ولم ترد شكاوى من الامتحان حتى الآن، موضحةً أنّه جرى تسليم صناديق أسئلة امتحانات اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2023 من المطبعة السرية في تمام الخامسة فجر اليوم.

جاء ذلك بحضور رحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بالإضافة إلى فريق العمل المشرف على المطبعة السرية، وأمن المديرية، وعدد من مسئولي المطبعة السرية، ومديري الإدارات التعليمية ووكلائهم، ومسؤولي الأمن لتأمين الامتحانات.