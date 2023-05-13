البرومو التشويقي لفيلم «مستر إكس» يتخطى 4 ملايين مشاهدة

أعلن الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تخطي الإعلان التشويقي الأول لفيلم «مستر إكس» 4 ملايين مشاهدة على اليوتيوب.

ونشر أحمد فهمي البوستر الذي يحمل صورته معلقا: «الإعلان التشويقي الأول لفيلم مستر Ex يتخطى 4 ملايين مشاهدة، انتظروا البرومو الرسمي قريًبا».

أبطال فيلم مستر إكس

ويضم فيلم مستر إكس عددًا كبيرًا من نجوم الفن، أبرزهم أحمد فهمي، بيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، محمد أنور، هنا الزاهد، محمود حافظ، رحاب الجمل، كما يضم الفيلم عدد من ضيوف الشرف، والعمل فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، وقصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.