أحمد فهمي يطرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم مستر إكس (فيديو)

طرح الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الإعلان التشويقي لفيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي.

وعلق أحمد فهمي على الإعلان التشويقي: «الإعلان التشويقي الأول لفيلم مستر Ex.. عيد الأضحى بجميع سينمات مصر والوطن العربي».

أبطال فيلم "مستر إكس"

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، بيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، محمد أنور، هنا الزاهد، محمود حافظ، رحاب الجمل، فضلًا عن ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وقصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.