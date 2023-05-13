تتجه أنظار الطلاب وأولياء أمورهم إلى معرفة جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الإسكندرية وهو الذي ينتهي معه العام الدراسي 2022 - 2023، ويتم في الفترة من 20 إلى 25 مايو الجاري حيث يخوض الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية التي يتموا معها امتحانات التعليم الأساسي، وذلك على بعد اسبوع من الوقت الراهن.

وتقدم «الوطن» جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الإسكندرية والضوابط الخاصة بها بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الإسكندرية

وبحسب جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الإسكندرية، فإن طلاب تلك المرحلة يخوضون امتحاناتهم في الفترة من 20 إلى 25 مايو الجاري بالتحديد مع الأسبوع المقبل كالتالي:

- السبت 20 مايو: اللغة العربية والخط، التربية الدينية.

- الأحد 21 مايو: اللغة الأجنبية

- الإثنين 22 مايو: علوم.

- الثلاثاء 23 مايو: جبر، تربية فنية

- الأربعاء 24 مايو: مادة الهندسة، الحاسب الآلى

- الخميس 25 مايو: الدراسات الاجتماعية، التربية الرياضية

ضوابط امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الإسكندرية

- يخصص عشرون دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء ( قطعة مستقلة).

- التربية الفنية مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع.

- يترك لكل مدرسة حرية تحديد ميعاد كل من : امتحان مادة اللغة الأجنبية المستوى الرفيع وزمن الإجابة (ساعتان) والأجنبية الثانية.