«تعليم الإسكندرية»: انتهاء خامس أيام امتحانات النقل دون شكاوى

قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، إنه جرى متابعة انتظام امتحانات نهاية العام في يومها الخامس لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفني، وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من المحافظة، مؤكدا انتهاء اليوم الخامس بسلام دون شكاوى من الطلاب.

متابعة امتحانات الإسكندرية

وأضاف في بيانه أنه جرى متابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة السواحل الرسمية لغات بإدارة الجمرك، وذلك بحضور أميمة طه مدير عام الإدارة، وبحضور أمل حسان مدير عام التعليم الفني تفقد لجان مدرسة الشهيد إسماعيل فهمي الصناعية العسكرية، وتفقد العديد من المعامل والورش الفنية.

كما تفقد لجان مدرسة الأنفوشي الإعدادية بنات حيث يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادتي الهندسة والحاسب الآلي، فيما يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادة الرياضيات.

وتفقد أيضا لجان مدرسة الأنفوشي الثانوية للبنين حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، وأكّد توفير الأثاث اللازم وكل الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان.

تعليمات تصحيح امتحانات الإسكندرية

وشدَّد مدير تعليم الإسكندرية في تعليماته على مراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب ومراجعة الجزئيات حرصًـا على مصلحة أبنائنا الطلاب، مؤكدا دور الكنترول المدرسي بالمراجعة أكثر من مرة قبل عمليات رصد الدرجات واستخراج النتائج.