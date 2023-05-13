عضو بالحوار الوطني: نناقش غدا النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ المجلس سيناقش 19 موضوعا رئيسا في 3 محاور وهي: «السياسي والاقتصادي والمجتمعي».

113 قضية فرعية

وأضاف «عبدالقوي» خلال حواره ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية آية عبدالرحمن: «هناك 113 قضية فرعية تنبثق عن 19 موضوعا، كل الموضوعات مهمة، بالنسبة لجلسات الغد، فإننا سنناقش النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ، هذه قضية سياسية تهتم بها الأحزاب السياسية بصفة خاصة، لكنها لن تهم المواطن العادي البسيط»

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «لكن، إذا تحدثنا عن قضية الزراعة، فإن الفلاحين سيهتمون بها، وإن تحدثنا عن التعليم سيهتم الجميع بها، وبالتالي كل القضايا مهمة».

الرأي الآخر متاح

وأوضح أن قضية انتخابات مجلسي النواب والشيوخ جدلية ستشهد نقاشات واسعة وسيكون الرأي الآخر متاحا، لأنه من الصعوبة بمكان أن يحدث توافق حول هذه القضية، فالنظام الانتخابي في مصر يقوم على انتخابات فردية أو بنظام القوائم، وما طُبق في نظام الانتخابات هو القوائم، وهناك أحزاب ترى أن هذا النظام الأمثل، لكن أحزاب أخرى ترى أن الانتخابات الفردية هي النظام الأصلح للشعب المصري.