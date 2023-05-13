النظام الانتخابي والقضاء على التمييز.. ماذا يناقش الحوار الوطني غدا؟

تنطلق غدا الأحد، أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني، والتي كانت قد أعلنت عنها إدارة الحوار، بحيث ينطلق النقاش من خلال المحور السياسي، بما يتضمنه من عدة قضايا مهمة، الأمر الذي يطرح سؤال حول ماذا يناقش الحوار الوطني غدًا، وما هي خريطة جلسات الحوار الوطني المقررة للغد.

ماذا يناقش الحوار الوطني غدا؟

ومن المنتظر أن تبدأ أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني غدا بالمحور السياسي، في الوقت الذي تم وضخ خريطة جلسات الحوار الوطني غدا بشكل مسبق من قبل إدارة الحوار.

وجرى تقسيم اليوم إلى 4 جلسات تبدأ الأولى والثانية منهما بداية من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، في حين تبدأ الثالثة والرابعة منهما في الساعة 3 عصرا وتنتهي في السادسة مساء.

خريطة جلسات الحوار الوطني غدا

تم تقسيم الأربع جلسات المقرر انطلاقها غدا على الموضوعات التي سيتم مناقشتها، بحيث تناقش جلستان منهما النظام الانتخابي لمجلس النواب، في حين تناقش الجلستان الأخريان قضية القضاء على كل أشكال التمييز، المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بالإضافة إلى قضية تحدي التعاونيات، وهي القضية المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وضع اللمسات النهائية

جدير بالذكر أن إدارة الحوار الوطني، كانت قد وضعت اللمسات النهائية لانطلاق أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني غدا، وذلك من خلال اجتماع عقده الكاتب الصحفي ضياء رشوان، والمستشار محمد فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، صباح الغد، في إطار الاستعدادات النهائية ووضع التصور النهائي وخريطة جلسات الحوار الوطني المقرر انطلاقها غدا في تمام الساعة 11 صباحًا.

وناقش الاجتماع، شكل سير الجلسات النقاشية، مؤكدا مشاركة جميع الفئات والجهات المختلفة، في ظل وجود تمثيل متكافئ للجميع على طاولة الحوار الوطني.