راندا مصطفى: الحوار الوطني سيناقش حلولا خارج الصندوق لتحسين ظروف الأطباء

قالت الدكتورة راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني ونائب رئيس تجمع السيدات ببرلمان عموم إفريقيا، إنّ مصر مليئة بالكفاءات التي قدمت مقترحات مميزة للغاية في ملف الصحة للحوار الوطني.

18 ألف مقترح بالحوار الوطني

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، أنّ الحوار الوطني وصله نحوا من 180 ألف اقتراح في كل اللجان، منها جزء كبير في الصحة: «توجد انشغالات كثيرة للناس في هذا الملف، مثل سر إقبال الأطباء على السفر، بعضهم محق لأن ظروفهم صعبة، نسمع كثيرا عن الموت المفاجئ للأطباء، الأعمار بيد الله، لكنهم يتعرضون لضغوط نفسية رهيبة».

ظروف صعبة

وتابعت مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني: «هناك ظروف صعبة في مصر، لكن يجب ان نبحث للأطباء عن أفكار خارج الصندوق مثل فتح العيادات الخارجية للمستشفيات بعد الظهر، يجب أن نناقش حلولا خارج الصندوق في الحوار الوطني».