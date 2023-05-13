إصابات خطيرة لفتاة سقطت من البلكونة في الإسماعيلية

تعرضت فتاة في العشرينيات من العمر لإصابات خطيرة مساء اليوم السبت جراء سقوطها من شرفة المنزل في دائرة قسم ثان الإسماعيلية نقلت على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد سقوط فتاة من مرتفع من مسكنها بشارع دمنهور والبحرى دائرة قسم ثان الإسماعيلية. انتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث لمعرفة ملابسات الواقعة.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة ونقلت الفتاة إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية في مستشفى جامعة قناة السويس لـ«الوطن» إن الفتاة تدعي اسماء.ج.م 28 عام مقيمة شارع دمنهور والبحري وجار إجراء الطوارئ اللازمة لها من إشعات وتحاليل طبية للوقوف علي حالتها الصحية.

إصابات بالغة للفتاة

وأشارت المصادر الطبية في مستشفى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية إلى أن الفتاة وصلت مصابة باشتباه كسر بالساقين واشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه نزيف داخلي.

وحررت الشرطة المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة التي بدأت التحقيق في الواقعة، فيما كلفت جهات التحقيق المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة.