الحوار الوطني.. الوعي يبدأ بـ«السياسة» (ملف خاص)

يعتبر المحور السياسى من المحاور الثلاثة الرئيسية بالحوار الوطنى، حيث يضم 5 لجان تناقش عدة قضايا محورية تسهم فى تنمية الحياة السياسية، ومن بينها لجنة الأحزاب السياسية التى تناقش كيفية إثراء وتفعيل الأحزاب، ولجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى المعنية بقوانين الانتخابات وقواعدها ونظامها الأمثل.

ويطرح «الحوار» قضايا حقوق الإنسان على طاولة مناقشاته، من خلال تخصيص لجنة باسم «حقوق الإنسان والحريات العامة» ضمن لجان المحور السياسى والمنوطة بفحص ودراسة مقترحات المنظمات الحقوقية والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمعنيين بالأمر.

واستقبلت إدارة الحوار المقترحات الخاصة فى ذلك الشأن من «القومى لحقوق الإنسان» والأحزاب السياسية ومقترحات المواطنين وأعضاء لجنة العفو الرئاسى، خلال فترة التحضيرات قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار، وهى الفترة التى شهدت 24 اجتماعاً لمجلس أمناء الحوار الوطنى، انتهى فيها من كل الإجراءات التنظيمية والتحضيرية.

وتنوّعت المقترحات والتوصيات على طاولة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، التى تحاول وضع خارطة طريق لتنمية وتطوير حقوق الإنسان فى مصر، وتشمل اللجنة مناقشة 7 موضوعات مهمة، أبرزها الحبس الاحتياطى، وأوضاع السجون، وحرية الرأى.

كما تأتى على خريطة المحور السياسى لجنة المحليات المعنية بمناقشة قانون المجالس المحلية وتطبيق اللامركزية فى مصر، ولجنة النقابات والعمل الأهلى المخصّصة لبحث أوضاع النقابات والجمعيات الأهلية وسُبل تطويرها ورفع كفاءتها، بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

«الوطن» تواصل تغطيتها المستمرة لأنشطة وفعاليات الحوار الوطنى، من خلال تسليط الضوء على القضايا التى يناقشها المحور السياسى، ولجانه النوعية التى يبلغ عددها 5 لجان، والتى تحظى بأهمية كبيرة على طاولة الحوار.