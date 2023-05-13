رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: المحور السياسي يناقش القضاء على التمييز

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني ستناقش في المحور السياسي القضاء على كل أشكال التمييز، وسيكون هناك حضورا من لجان حقوق الإنسان، وسيحضرها بشكل مكثف وأساسي الجماعة الحقوقية المصرية، فضلًا عن تمثيل سياسي وحزبي.

مناقشة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحوار الوطني»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، ويعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، أن تلك الجلسات سيتواجد بها الحقوقيون المهتمون بهذه القضية وأصحاب الخبرة بها، منوها بأن أصحاب الصفة سيكون لهم مشاركة وأحاديث، من أجل معرفة الاستحقاق الدستوري الذي يتحدث عن إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، وموقف تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري.

مناقشة قضية تحدي التعاونيات

وأكمل رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: «سنناقش أيضًا قضية تحدي التعاونيات، وسيكون الدكتور طلعت عبد القوي أبرز المتحدثين بها، وسيعلن مدير الجلسة عن الترتيبات والوقت المحدد لكل مشارك، ويجب على المشارك الالتزام بهذا الوقت ومحاولة عرض وجهة نظره كاملا خلال الوقت المحدد».