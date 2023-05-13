دياب: منى زكي سبب معرفة الجمهور بمشكلات قانون الوصاية
كتب:
محمود الرفاعى
08:51 م | السبت 13 مايو 2023
دياب
أعرب الفنان دياب عن سعادته البالغة، بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل «تحت الوصاية»، إذ بسببه أصبح قانون الوصاية يناقش في عدد من المؤتمرات والجلسات المهمة، من بينها الحوار الوطني.
مسلسل تحت الوصاية من تأليف خالد وشيرين دياب
قال دياب في تصريحات لـ«الوطن» إنه لم يكن يعرف شيئا عن قانون الوصاية قبل تنفيذ مسلسل تحت الوصاية، مؤكدا أن الفضل كله يعود في نجاح المسلسل لفريقه المؤلف من خالد وشيرين دياب والمخرج محمد شاكر خضير والفنانة منى زكي، وبقية فريق المسلسل.
أوضح دياب أن المسلسل ساهم بشكل كبير في معرفة الناس بقانون الوصاية، الذي لم يكن أحد يعلم تفاصيله سوى الذين مروا بصعوبته، مشيرا إلى أن أداء منى زكي يعد عاملا رئيسيا وراء وصول مشكلات القانون للمشاهدين بسبب قوة أدائها.
مسلسل تحت الوصاية من بطولة منى زكي
مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، دياب، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، وخالد كمال، من إخراج محمد شاكر خضير، وﺗﺄﻟﻴﻒ: خالد دياب، وشيرين دياب.