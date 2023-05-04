محمد يحيى يروج لأغنيته الجديدة «قولي اسمي» مع عمرو دياب: انتظروا مفاجأة

روّج الفنان والملحن محمد يحيى لأغنيته الجديدة «قولي اسمي» مع الفنان عمرو دياب، والتى من المقرر أن تطرح خلال الأيام القليلة المقبلة عبر المنصات السمعية.

نشر يحيى عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، بوستر الأغنية ودون عليه قائلا: «انتظروا المفاجأة الجديدة».

عمرو دياب يستعد لطرح «قولي اسمي»

أغنية «قولي اسمي» ستكون من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع جلال الحمداوي، وجرى تسجيلها لدى مهندس الصوت أمير محروس، وتم الإشراف عليها من اندرو داود.

عمرو دياب، طرح مؤخرا أغنية الحفلة، من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد قماح.

عمرو دياب طرح أغنية الحفلة

كان قماح قد كشف تفاصيل الأغنية لـ«الوطن» في تصريحات سابقة: «الأغنية كانت كلمات الشاعر أحمد مرزوق، وحين عملت عليها قمت بتلحينها ثم وضع شكل موسيقي لها وأرسلتها للفنان عمرو دياب، وأعجب بها كثيرا ولم نأخذ وقتا طويلا في تنفيذها فأرسلناها للفنان مهندس الصوت أمير محروس لاستكمال العمل عليها».

يذكر أن عمرو دياب سيحيي حفلا غنائيا في القاهرة الثاني عشر من الشهر الجاري فى أول حفل جماهيري كبير له.