خالد دياب: ذهبت للمجلس الحسبي بنفسي من أجل «تحت الوصاية»

أعرب السيناريست والكاتب خالد دياب، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل تحت الوصاية، موضحا أنه لمس النجاح من الجمهور في الشارع، بالإضافة إلى أصدقائه في الوسط الفني، وشقيقه محمد دياب، الذين لا يجاملونه، ويقولون له الإيجابيات والسلبيات.

فكرة تحت الوصاية

قال خالد دياب لـ«الوطن»، إن صاحبة فكرة المسلسل شقيقته وشريكته في العمل شيرين دياب، بسبب معاصرتها لبعض المعارف الذين عانوا من الأمر، ما دفعهم للذهاب معهم إلى المجلس الحسبي بنفسه من أجل رؤية الأمر على الطبيعة.

وأضاف «خالد»، أن قصة مسلسل تحت الوصاية مستوحاه من قصص حقيقية، وأنه لا يوجد أحد في عائلته لا توجد لديه أرملة، وقال أن تعديل القوانين لا تضايق أحد.

نجاح مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية، حقق نسب مشاهدة عالية، ونجاح كبير وقت عرضه في رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من رشدي الشامي، دياب، أحمد عبد الحميد، علي صبحي، أحمد خالد صالح، عمر شريف، نهى عابدين، مها نصار، ومن تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج شركة ميديا هب.