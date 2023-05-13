رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: تقسيم القضايا على جلستين يتوقف على أهميتها

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن تقسيم أي قضية على جلستين في الحوار الوطني يتوقف على أهميتها وكثافة الحضور، «عندما يكون هناك عدد كثيف يرغب في الحضور في قضية شديدة الأهمية مثل ملف النظام الانتخابي، يفضل مناقشتها في جلستين».

النظام الانتخابي قضية محورية

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحوار الوطني»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، ويعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، أن قضية النظام الانتخابي جوهرية لأي مهتم بالشأن السياسي والبرلماني في مصر، «مناقشة قضية في جلستين تتوقف على عدد الحضور وأهمية القضية».

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بأن بعض القضايا تحتوي على تفاصيل كثيرة تتطلب جلستين متتاليتين، لاستيفاء طلبات المشاركة، واستيعاب الجميع.