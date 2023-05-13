نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني في محافظة مطروح يوم 31 مايو

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني في محافظة مطروح، سيتم إعلانها فور الانتهاء من جميع أعمال التصحيح التي تجري حاليا للمواد أولا بأول في جميع اللجان بالمدارس بالإدارات التعليمية علي مستوى المحافظة، والمقرر لها نهاية الشهر الجاري، بعد الانتهاء من جميع أعمال الكنترولات، طبقا للإجراءات المتبعة في العملية الامتحانية بالمحافظة.

أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لـ«الوطن» أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني في محافظة مطروح 31 مايو الجاري مع نهاية الشهر عقب اعتمادها من اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم مع نتائج مراحل النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني في محافظة مطروح

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني في محافظة مطروح، ستعلن قبل بدء امتحانات الثانوية العامة التي ستنطلق في شهر يونيو المقبل.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني في محافظة مطروح

- امتحان مادة اللغة العربية والخط يوم السبت الموافق 13 مايو 2023 الزمن من الساعة 9 وحتي الساعة 11.30 صباحا.

- امتحان مادة التربية الدينية يوم السبت من الساعة 12 وحتي الساعة 1.30م

- امتحان مادة اللغة الانجيليزية يوم الأحد الموافق 14 مايو من الساعة 9 وحتي الساعة 10.30 صباحا، ومن الساعة 11 وحتي 12.30 مهارات مهنية.

- امتحان مادة العلوم من الساعة 9 وحتي 10.30، يوم الإثنين الموافق 15 مايو 2023.

- امتحان الرياصيات يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023، من الساعة 9 وحتي الساعة 10.30 صباحا، وتكنولوجيا معلومات من الساعة 11 وحتي الساعة 12.30.

- امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023، من الساعة الساعة 9 وحتي الساعة 10.30 صباحا.

امتحانات الترم الثاني محافظة مطروح

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم أعلنت عن انتهاء امتحانات الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي والصف السادس الإبتدائي يوم الخميس 11 مايو 2023، وبدأت الأسبوع الجاري امتحانات الصفوف الرابع والخامس الإبتدائي، والأول والثاني الثانوي.