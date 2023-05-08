طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي في مرمى نظام التقييم والألوان

مع اقتراب انتهاء امتحانات طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي بحسب جداول امتحانات الصفين في جميع المحافظات، يطرح الآلاف من أولياء الأمور العديد من الأسئلة حول النتيجة النهائية فضلًا عن نظام تقييم الطلاب وتقسيم الدرجات ومعنى الألوان التي يحصلون عليها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن نظام تقييم وتقسيم درجات طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

امتحانات طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي

ووفقًا لجداول الامتحانات فإنّه من المقرر أن تنتهي امتحانات طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بعد غدٍ الموافق 10 مايو المُقبل.

تقييم الصف الرابع الابتدائي 2023

وجاء نظام تقييم طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي بحسب قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة التي يدرسها طلاب الصفين التي يبلغ عددها نحو 12 مقررًا دراسيًا بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو.

درجات الصف الرابع الابتدائي 2023

وتبلغ درجات الصف الرابع الابتدائي 2023 والصف الخامس نحو 100 درجة حيث جاء توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي كالتالي:

الاختبارات.. 60 درجة. المهام الأدائية.. 35 درجة. المواظبة على الحضور.. 5 درجات.

تقديرات الألوان للصف الخامس الابتدائي

وطرح العشرات من أولياء أمور طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي حول تقديرات الألوان للصف الخامس الابتدائي والصف الرابع فضلًا عن معنى يفوق التوقعات للصف الرابع الابتدائي وغيرها من الأسئلة التي تخص الألوان والتي تأتي كالتالي:

- يعني حصول طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي على اللون الأزرق أنّه فاق كل التوقعات في اكتساب المهارات والمعارف المطلوبة، وحصل على درجات تتراوح بين 85 وحتى 100 درجة.

- يعني حصول الطلاب على اللون الأخضر أنّهم امتلكوا المهارات والمعارف المطلوبة وحصلوا على درجات تتراوح بين 56 وحتى 85 درجة.

- يعني حصول الطلاب على اللون الأصفر أنّهم يحتاجون إلى بعض الدعم وحصلوا على درجات تتراوح بين 50 وحتى 65 درجة.

- يعني حصول الطلاب على اللون الأحمر أنّ الطلاب لم يتقنوا أي من المهارات والمعارف ويحتاجون إلى الكثير من الدعم حيث إنّهم حصلوا على درجة تتراوح بين 1 وحتى 50 درجة.