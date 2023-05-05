امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023.. إليك نماذج الوزارة

تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثانى 2023 غدًا السبت الموافق، ووفقًا للدور الخدمي الذي تحرص بوابة «الوطن» على تقديمه، نوافيكم في السطور التالية، كيفية الحصول على نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثانى 2023 pdf، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثانى 2023 pdf

وعلى من يرغب في تحميل نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثانى 2023 pdf، عليه اتباع الخطوات الآتي ذكرها:

1- الدخول على موقع نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنــــــا.

2 - اختيار السنة الدراسية التابع لها الطالب.

3 - البحث عن نموذج امتحان المادة التي يرغب تحميل نماذجها.

4 - الضغط على كلمة تحميل.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 في القاهرة

- الخميس 4 مايو يكون امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ثم مادة التربية الدينية.

- السبت 6 مايو يعقد امتحان مادة العلوم، والذي يليه امتحان تكنولوجيا المعلومات.

- الأحد 7 مايو يكون امتحان اللغة الأجنبية بعد ذلك مادة الدراسات االجتماعية.

- الاثنين 8 مايو مادة الرياضيات والمهارات المهنية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 في الجيزة

- السبت 6 مايو 2023 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 7 مايو 2023 امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية.

- الإثنين 8 مايو 2023 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 9 مايو 2023 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 10 مايو 2023 امتحان مادة الرياضيات.جدول