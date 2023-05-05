امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني تنطلق غدا.. اعرف التفاصيل

‎تنطلق غدا امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني بمدارس محافظة الجيزة، وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تعقد الامتحانات ورقياً في المدارس في لجان مراعية لكافة الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، مع الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأعلن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني، موضحاً أن الامتحانات تبدأ غداً السبت الموافق 6 مايو الجاري في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً للفترة الصباحية حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً، ومن الساعة الواحدة بعد الظهر للفترة المسائية حتى الساعة الثالثة والنصف مساءاً بمادة اللغة العربية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

- يعقد يوم السبت الموافق 6 مايو الجاري امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- يعقد يوم الأحد الموافق 7 مايو امتحان العلوم والمهارات المهنية.

- يعقد يوم الإثنين الموافق 8 مايو امتحان الدراسات الاجتماعية والـ«ict».

- يعقد يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو امتحان اللغة الإنجليزية.

- يعقد يوم الأربعاء الموافق 10 مايو امتحان الرياضيات.

استعدادات المدارس لامتحانات الصف الرابع الابتدائي

وأضاف أشرف سلومة، في تقرير له، أنه يتم عقد امتحان تكميلي للطلاب الذين تخلفوا عن امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول في نفس اليوم حسب الجدول، مؤكداً أن جميع مدارس تعليم الجيزة بالإدارات التعليمية مستعدة لاستقبال للطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسى الثاني الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023.

وأكد على جهازية غرفة العمليات بالمديرية وأنها تعمل على مدار اليوم لحل اية مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فوراً، وتفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع، مشدداً على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات مع توفير سبل الأمن والراحة للطلاب.

وشدد على تواجد موجه مقيم داخل اللجان وعدم أصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين للجان نهائياً لعدم المساءلة القانونية وإلغاء امتحان المخالفين للتعليمات، وضرورة توفير سبل الراحة والهدوء من خلال المتابعات الميدانية لتذليل العقبات بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.