جدول امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي بمحافظة دمياط.. تنطلق غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط جدول امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي بمحافظة دمياط 2023، عقب اعتمادها من الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والمهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي بمحافظة دمياط 2023

وعقد المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا مع مديري الإدارات وموجهي العموم في حضور وكيل المديرية، للتأكيد على مواصفات ورقة الامتحان وجاهزية المدارس لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، والإعلان عن مواعيد وجدول امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي بمحافظة دمياط 2023.

وتستعرض «الوطن» مواعيد وجدول امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي بمحافظة دمياط 2023، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بدمياط:

مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمحافظة دمياط 2023

وتبدأ مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي «عربي ولغات» غدا السبت، كالتالي:

- السبت 6 مايو: لغة عربية ومهارات مهنية

- الأحد 7 مايو: علوم وتربية دينية

- الاثنين 8 مايو: دراسات اجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- الثلاثاء 9 مايو: لغة إنجليزية ورياضيات

مواعيد وجدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بمحافظة دمياط 2023

كما تبدأ امتحانات الصف الخامس الابتدائي بمحافظة دمياط «عربي لغات» غدا السبت، كالتالي:

- السبت 6 مايو: لغة عربية وتربية دينية

- الأحد 7 مايو: لغة إنجليزية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- الاثنين 8 مايو: علوم ومهارات مهنية

- الثلاثاء 9 مايو: رياضيات ودراسات اجتماعية.