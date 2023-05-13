عضو «أمناء الحوار الوطني»: تلقينا 196 ألف طلب للمشاركة منذ تشكيل المجلس

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس استقبل كل القضايا التي تهم الناس منذ تشكيله، موضحًا: «تلقينا أكثر من 196 ألف طلب بآراء المواطنين والأحزاب والنقابات والجمعيات والوزارات، وقمنا بتحليلها وتصنيفها إلى 3 محاور».

قضايا المحور السياسي مهمة للغاية

وأضاف «عبدالقوي»، خلال حديثه ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «اكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية آية عبدالرحمن، أنّ كل القضايا المطروحة في المحور السياسي مهمة للغاية، مثل قانون مباشرة الحياة السياسية، فأي إصلاح يبدأ بالإصلاح السياسي.

مجلسا النواب والشيوخ يعبّران عن المواطنين

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بأنّ مصر لديها غرفتين نيابيتين وتشريعيتين وهما مجلسا النواب والشيوخ، والدستور صلاحيتهما، حيث يعبران عن المواطنين تعبيرا صادقا، وبالتالي كان من المهم أن يتماشى قانون المجلسين مع الدستور المصري، حيث إن مجلس النواب تشريعي ورقابي يناقش ويقر الموازنة العامة للدولة، بينما يناقش مجلس الشيوخ مقترحات ومشروعات القوانين والاتفاقيات وغيرها، ومن ثم، فإن وجود برلمان قوي يعبر عن نبض الناس وطموحات المواطنين أمر مهم للغاية.