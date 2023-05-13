«شعبة الذهب»: إعفاء واردات الذهب من الجمارك خفض سعره بنحو 15%

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، إنّ تراجع أسعار الذهب نحو 15% سببه شعور المواطنين بأن المعدن الأفر سيكون متاح بوفرة بعد قرار الحكومة بإعفاء واردات المشغولات الذهبية من الجمارك.

ميلاد: الشعبة رحبت بقرار الحكومة الأخير

وأضاف «ميلاد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل والمُذاع على فضائية «الحياة»، أن قرار إعفاء الذهب من الوافدين من الجمارك يعد أحد القرارت الممتازة التي أطلقتها القيادة السياسية، كما رحبت به الشعبة لأنه سيخلق توازنًا ما بين المعروض في الأسواق، والطلبات التي كانت متزايدة خلال الفترة الماضية، التي أدت لزيادة السعر.

وأكد رئيس شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، أن هذا القرار سيعمل على توازن السعر المحلي مقارنة مع السعر العالمي، حيث إن أصداء مثل هذا القرار بدأت منذ أسبوع عند طرح الفكرة وجدية الحكومة في الالتزام بهذا القرار وتطبيقه، مشيرا إلى أن التراجع الذي حدث في أسعار الذهب جاء من أعلى نقطة لأقل نقطة وتراوح لـ 15%، وهي النسبة التي كانت مستهدفة قبل إطلاق القرار.

وأوضح أن آليات العرض والطلب هي التي كانت مؤثرة في أسعار الذهب الفترة الماضية، حيث أن الزيادة التي كانت غير مبررة قد انخفضت، وأصبح السوق يتعامل على سعر متوازن، وهو الأمر المشجع للمواطنين ولمساعدتهم في العودة للشراء بالأسعار منخفضة.

وأختتم: «ننصح بعدم الشراء في حالة ارتفاع الأسعار، ويجب الشراء في حالة الانخفاض، حيث إن الذهب استثمار طويل الأمد ومخزون ذا قيمة».