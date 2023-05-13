أسعار الذهب اليوم تتراجع للمرة الرابعة.. وعيار 21 يسجل 2325 جنيها

واصلت أسعار الذهب اليوم تراجعها للمرة الرابعة، حيث انخفضت في بداية التعاملات وتراجعت مرتين خلال منتصف التعاملات ليستمر التراجع حتى الآن داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، بحسب ما قالة عمرو المغربي عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار الذهب

وأوضح المغربي أن سعر جرام الذهب عيار 21 يبلغ 2325 جنيها وعيار 24 يسجل 2657 جنيها للشراء فيما يسجل جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة 1993 جنيها للشراء.

وأضاف عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1550 جنيها وعيار 12 يبلغ 1329 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأكد عمرو المغربي أن سعر الجنيه الذهب تراجع اليوم أربعة مرات ليسجل الآن 18600 جنيه والاونصة 82637 جنيها.